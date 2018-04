Video: Wathelet springt met Corée naar zege in Shanghai

Wathelet en Corée (archief) waren de snelste combinatie. Wathelet en Corée (archief) waren de snelste combinatie.

Gregory Wathelet heeft de derde wedstrijd van de Global Champions Tour gewonnen. De Belg was in de barrage in Shanghai duidelijk de snelste op de rug van Corée. Jos Verlooy werd negende, Niels Bruynseels werd uitgesloten.