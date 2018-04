Philippaerts grijpt naast medaille op WB-finale, Devos wordt negende

Philippaerts (archief) sloot de finale af op plaats 5. Philippaerts (archief) sloot de finale af op plaats 5.

Olivier Philippaerts heeft de Wereldbekerfinale in Parijs afgesloten op de vijfde plaats. Hij moest met Legend of Love op de laatste dag nog een plaatsje prijsgeven. Met Pieter Devos eindigde er nog een Belg in de top 10.