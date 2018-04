Philippaerts rukt op naar 4e plaats op WB-finale, Devos zakt weg naar 9

1. Beezie Madden (VS) - 0 strafpunten

2. Henrik Von Eckermann (Zwe) - 4

3. Devin Ryan (VS) - 6

4. Olivier Philippaerts - 8

4. McLain Ward (VS) - 8

4. Douglas Lindelöw (Zwe) - 8

9. Pieter Devos - 11

Olivier Philippaerts was zeer tevreden over zijn prestatie: "Ik wou goedmaken wat ik gisteren had laten liggen en dat is gelukt. Dit is een vrij goeie uitgangspositie voor zondag."