Devos is 6e na openingsdag WB-finale jumping: "Perfecte start"

Pieter Devos kon op Espoir als eerste foutloos blijven én onder de 65 seconden het jachtparcours afleggen. Na hem zouden nog 5 snellere combinaties passeren, maar Devos was toch tevreden met zijn 6e plaats.

"Ik was met twijfels gestart, want het eerste onderdeel van een kampioenschap is nooit het beste voor Espoir", zegt Devos. "Ik heb geen enkel risico genomen. Dit geeft me een topgevoel voor de volgende dagen. Niet alleen door het resultaat, maar ook de manier waarop Espoir heeft gesprongen.

Olivier Philippaerts staat na een foutje op een van de eerste hindernissen, dat hem straftijd kostte, pas op de 13e plaats. Hij had op meer gehoopt. "Ik weet dat Legend het altijd moeilijk heeft bij de eerste hindernis. Voor de rest sprong ze haast perfect. Dit is echt stom!"