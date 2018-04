Belgische jockey Soumillon triomfeert in prestigieuze Dubai World Cup

Het was de 6-jarige hengst Mubtaahij die het best uit de startboxen kwam, maar na ongeveer tweehonderd meter nam Soumillon met zijn 4-jarige hengst de leiding over. De favoriet voor de eindzege, West Coast bereden door Javier Castellano, nestelde zich op de tweede plaats.

Soumillon verdedigde zijn koppositie met succes. Bij het ingaan van de laatste bocht nam Thunder Snow een kleine voorsprong, waarna Soumillon bij het uitkomen van de laatste bocht alle registers open trok en uiteindelijk met 5,5 lengten voorsprong de 2000 meter lange ren won.

Voor trainer Saeed Bin Suroor is het al de achtste overwinning in de Dubai World Cup.