Topfavoriet Smolders maakt ambitie waar op Kerstjumping Mechelen

Harrie Smolders had vooraf verkondigd dat hij dit jaar de wereldbeker in Mechelen wou winnen en slaagde met brio in zijn opzet. " "Ik had in de dubbel naar mijn gevoel tijd verloren en dus gooide ik naar de drie laatste hindernissen alle registers open", zei Smolders.

"Het was voor mij een kwestie van alles of niets. Ik wilde alle denkbare risico's nemen, want van een resultaat tussenin wilde ik niet weten. Ik wilde winnen of verliezen, niet tweede worden."

Smolders is pas de tweede Nederlander die erin slaagt de wereldbeker van Mechelen te winnen. In 1994 ging Albert Voorn hem met Jewel's Amethist voor. "Dit is echt een super afsluiting van een ongelofelijk jaar."

"Bijna al mijn doelen voor 2017 heb ik bereikt. Zinius heeft mijn verwachtingen nog maar eens overtroffen. Hij liep steeds een beetje in de schaduw van mijn toppaarden Don en Emerald, maar nu die even rust hebben, kreeg hij de kans zich te laten zien. Dat heeft hij echt fantastisch opgepakt. Ik wist dat hij goed was, maar hij overtreft zelfs mijn verwachtingen."