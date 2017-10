Landenprijs in Lummen verdwijnt: "Financieel was het niet meer haalbaar"

"Maar het is ook een verhaal van sponsoring natuurlijk. Iedere organisator weet dat het in dit land heel moeilijk is om grote sponsors te vinden. Kijk maar naar de wielerploeg van Patrick Lefevere. Het heeft ook heel lang geduurd voor hij alles rond gekregen heeft en dat is in het wielrennen, de populairste sport in België. In de paardensport is het dus nog lastiger."

"In andere landen worden de organisatoren van de Nations Cup vaak ondersteund door de federatie. Wij krijgen een beetje steun, maar dat is niet voldoende. We hebben wel samengezeten met de federatie en met de FEI. We hebben alles geprobeerd om de Landenprijs te redden, maar we hebben geen oplossing gevonden."

Verdwijnt Lummen dan definitief van de kalender? "We blijven de Spring Tour organiseren en verschuiven die weer naar de vroegere datum. Als dat opnieuw een succes wordt, dan kunnen we in de toekomst misschien toch weer die Nations Cup naar België halen."