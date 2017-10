Belgische ruiters veroveren brons in finale Nations Cup

Door problemen met de lichtinstallatie in Spanje ging de finale bijna twee uur later dan gepland van start. De Belgische startruiter Pieter Devos leek een beetje van slag en ging al bij de eerste hindernis in de fout. Ook bij de laatste sprong ging er een balk tegen de vlakte.

Geen goed begin voor België, maar de acht strafpunten van Devos werden geschrapt. Niels Bruynseels verzamelde vier strafpunten en na de pauze bleef België foutloos. Zowel Jérôme Guery met Grand Cru van de Rozenberg als Gregory Wathelet met Coree reden een vlekkeloze ronde.

België eindigde zo met vier strafpunten, evenveel als de Verenigde Staten. Omdat de VS iets sneller waren kregen zij het zilver en de Belgen het brons. Nederland reed onbedreigd naar het goud. Het pakte amper een strafpunt voor tijdsoverschrijding.

De Belgen houden 167.000 euro over aan hun bronzen plak.