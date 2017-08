Thuiszege voor Zweed op EK jumping, 3 Belgen eindigen in de top 12

De finale was niet bijzonder spannend. Peder Fredricson had zich op geen foutje laten betrappen en had zo een ruime bonus bij zijn laatste rondje. Hij liet nog wel een balk vallen en kreeg ook een tijdstraf, maar dat kon hij zich permitteren.

Fredricson hield met H&M All in nipt de Nederlander Harrie Smolders af. Hij had met Zweden eerder ook al zilver veroverd. De Ier Cian O'Connor was goed voor brons in het individuele toernooi. Een podium met een Belgisch tintje want de paarden van de 3 medaillewinnaars werden in ons land gefokt.