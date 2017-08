Schouder van Oliver Philippaerts moet onder het mes

Philippaerts was samen met Legend of Love met ambitie naar het EK in Zweden afgezakt, maar een val dinsdagochtend maakte een einde aan de EK-droom. Door een blessure aan zijn linkerschouder moest Philippaerts afmelden en keerde hij terug naar België.

"De voorbije dagen heb ik enkele onderzoeken ondergaan en de uitkomst is een operatie", vertelt Philippaerts. "Volgende week donderdag word ik geopereerd."

"Ik zal snel beginnen met de revalidatie, maar leg mezelf geen druk op. Het doel is om eind oktober, begin november weer in competitie te treden. Een 10-tal weken aan de kant staan is zuur, maar ik bekijk het breder. Ik ben nog maar 24 jaar en heb nog een hele carrière voor mij."

"Ik wil mijn blessure nu goed laten behandelen om nadien weer voluit te kunnen gaan. Ik zal daarbij vooral naar mijn dokter en lichaam luisteren."