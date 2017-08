Belgen klimmen naar derde plaats na 4 foutloze rondes

Belgisch kampioen Pieter Devos gaf als startruiter het goede voorbeeld op dag 2 in Zweden. Halverwege het parcours leek het nochtans fout te lopen toen zijn 13-jarig Belgisch Warmbloed Paard Espoir na het nemen van een steilsprong bijna door de benen zakte. Devos kon maar net in het zadel blijven, maar het duo herpakte zich goed en bereikte twee honderdsten voor de tijdslimiet foutloos de aankomst.

Niels Bruynseels reed daarna met zijn 11-jarige merrie een perfecte rit en vervolgens bewees Jérôme Guery dat hij zich als invaller voorbeeldig voorbereid had op dit EK. Ook hij hield de nul op het scorebord. Gregory Wathelet bleef tenslotte met de 11-jarige merrie Coree niet achter en zorgde voor de vierde nul op rij.

België was het enige van de 17 landen dat volledig foutloos bleef en dankzij die prestatie maken de Belgen een grote sprong in het klassement. Ook individueel komen de vier Belgen nog in aanmerking voor een medaille.