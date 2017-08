Bruynseels neemt beste start op EK, Belgische ruiters voorlopig 8e

Gregory Wathelet, de uittredend vice-Europees kampioen en recente winnaar van de Grote Prijs van Aken, was de eerste Belg die in actie kwam op het EK in Göteborg. Hij leek op weg naar een foutloze ronde, maar op de voorlaatste hindernis, een dubbelsprong, ging hij met de 11-jarige merrie Coree toch nog in de fout.

Door de sterk afgetekende schaduw voor deze laatste hindernis werd ongeveer de helft van de paarden misleid en dat was ook het geval voor invaller Jérôme Guery en zijn 11-jarig Belgisch Warmbloed Paard Grand Cru vd Rozenberg.

Niels Bruynseels reed met Cas de Liberté op zekerheid en maakte zo geen enkele fout. Zij kwamen met 3,84 strafpunten voor het overschrijden van de tijd op de 24e plaats terecht, net voor Belgisch kampioen Pieter Devos (4,05 strafpunten), die met de 13-jarige BWP-ruin Espoir een balk afstootte op de elfde van dertien hindernissen.

In het landenklassement neemt Zwitserland de leiding voor Frankrijk en Zweden. België staat achtste met 21,11 strafpunten. Uittredend Europees kampioen Nederland staat pas op de twaalfde plaats met 14,53 strafpunten.