Olivier Philippaerts moet EK laten schieten door val op training

Bij de opwarming vanochtend liep het mis. "Ik was rustig mijn rondje aan het afwerken, toen Legend of Love plots weigerde en ik ten val kwam. Ik viel op mijn schouder, die uit de komt raakte."

"Het medische team ter plaatse heeft me meteen geholpen, maar het voelt niet goed. Ik vlieg vanavond terug naar België en morgen ga ik naar het ziekenhuis. Verder onderzoek zal uitwijzen wat er juist scheelt. Daarna kan ik met de revalidatie beginnen.

Geen EK dus voor hem. Philippaerts en Legend of Love waren nochtans met ambitie naar Zweden afgereisd. "Dit is een enorme ontgoocheling. We waren er allebei klaar voor. Sakkeren heeft evenwel geen zin. Wie aan topsport doet, weet dat dit kan gebeuren."