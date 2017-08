Wathelet: "Praten veel over Rode Duivels, maar Belgische ruiters zijn nog beter"

Het paard dat Wathelet in Aken aan de zege hielp, was de 11-jarige merrie Coree. “Het is een paard waar ik altijd veel van verwacht heb. Maar in het begin was het wel de vraag of ze handelbaar genoeg zou zijn voor het hoogste niveau."

"Ze kan heel emotioneel en complex zijn. Het is niet voor niets een vrouw zeker?", lachte Wathelet. "Ze heeft en sterke persoonlijkheid. Het was dus afwachten of ze goed zou worden of heel goed. Maar het is allemaal heel positief geëvolueerd."

"Vroeger heb ik vaak paarden te snel moeten verkopen. Nu heb ik eindelijk een plan op langere termijn. Het is een heel team dat ervoor zorgt dat het paard klaar is. Er is naast mij maar een iemand anders die er mee mag rijden."