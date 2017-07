Wathelet springt met Coree naar winst in Grote Prijs van Aken

Gregory Wathelet kon zijn gevoel amper beschrijven. "Dit is fantastisch. Echt een droom die uitkomt. Om hier te winnen, mag je geen enkel foutje maken. Mijn paard was top vandaag. Coree heeft zich echt 200 procent gegeven. Het is mooi dit samen te beleven."

"We hebben al een mooi verhaal geschreven samen. Ik ben drie jaar geleden met deze merrie beginnen te werken. We hebben het langzaam opgebouwd. Dit is het resultaat van drie jaar werk. Ik heb van de eigenaar van het paard ondertussen gehoord dat ik haar tot het einde van haar carrière zou kunnen houden. Dat is fantastisch."

Is er iets mooier dan winnen in Aken? "Eigenlijk niet. Er is geen mooier evenement in onze sport. Mijn naam staat hier nu bij de allergrootsten."