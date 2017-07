Jérôme Guery (archieffoto) was de sterkste in Chantilly. Jérôme Guery (archieffoto) was de sterkste in Chantilly.

Jérôme Guery heeft in Chantilly (Frankrijk) de Grote Prijs gewonnen. Op Papillon Z was hij foutloos én snel in de barrage. Jos Verlooy maakte twee fouten in die barrage en eindigde als achtste.