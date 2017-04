Steve Guerdat springt naar winst in GP van Lummen

Het basisparcours in de vijfsterrenjumping in Lummen bleek geen makkelijke opgave voor de ruiters. Slechts vijf combinaties bleven foutloos. Daarbij was er geen enkele Belg. Zo tikte Olivier Philippaerts de laatste balk aan en verzamelde Pieter Clemens een tijdsfout.

In de eindstrijd kwam Guerdat, olympisch kampioen in Londen 2012, als derde de ring in. Hij stuurde Hannah, een relatief onervaren paard, pijlsnel en zonder fouten door het hindernissenparcours. Geen enkele combinatie kon aan zijn tijd van 48"77.

Hij werd op het podium vergezeld door Peder Fredericson en Emilio Bicocchi.