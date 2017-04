Landgenoot Guéry haalt prestigieuze zege in Miami Beach

Guéry (archief) reed uitmuntend in Miami Beach. Guéry (archief) reed uitmuntend in Miami Beach.

In de Verenigde Staten hebben de Belgen het mooie weer gemaakt in de Grand Prix van Miami Beach, de tweede manche in de Global Champions Tour. Jérôme Guéry mocht pronken op het hoogste schavotje, Nicola Philippaerts eindigde derde.