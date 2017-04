One For Arthur (met jockey Derek Fox) wint 170e Grand National

De Grand National is de meest prestigieuze steeplechase ter wereld. De paardenrace vindt jaarlijks plaats op de renbaan van Aintree, nabij Liverpool.

Voor aanvang van de - zonnige - 170e editie van de Grand National was er bij de bookmakers geen uitgesproken favoriet en dat werd ook tijdens de ultraspannende race duidelijk.

One For Arthur, die bij de gokkantoren aan 14 tegen 1 genoteerd stond, beschikte uiteindelijk over het meeste uithoudingsvermogen. Pas op de laatste hindernis nam de 8-jarige hengst de leiding.

Aan de finish had de winnende combinatie uiteindelijk drie lengtes voorsprong op Cause of Causes. Vreugde alom in het kamp van jockey Derek Fox, die bij zijn eerste deelname aan de Grand National meteen mag zegevieren.