Olympisch kampioen jumping Nick Skelton gaat met pensioen

"Na maanden van reflectie heb ik een besluit genomen. Big Star heeft mij alles gegeven dat een ruiter kan wensen van zijn paard. En ik heb mezelf altijd voorgenomen dat Big Star mijn laatste paard zou zijn. Het is mooi dat we beiden onze carrière kunnen afsluiten op een hoogtepunt", laat Skelton weten in een persbericht.

Skelton heeft een mooie carrière achter de rug. Zo won hij in Rio de gouden medaille voor de individuele jumping. Vier jaar eerder in Londen had hij ook al ook al gouden medaille in teamverband veroverd. Skelton werd ook drie keer Europees kampioen in teamverband, in 1985, 1987 en 1989.

Het is niet de eerste keer dat Skelton afscheid neemt van de sport. In 2000 moest hij noodgedwongen stoppen nadat hij zijn nek had gebroken na een val. Twee jaar later maakte hij zijn comeback.