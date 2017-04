Gregory Wathelet springt naar 7e plaats in Wereldbekerfinale

Gregory Wathelet liep in de finale tegen 8 strafpunten aan. Gregory Wathelet liep in de finale tegen 8 strafpunten aan.

Gregory Wathelet is vannacht op de 7e plaats geëindigd in de Wereldbekerfinale jumping. De winst in Nebraska (VS) was voor thuisrijder McLain Ward. De Amerikaan bleef met de 11-jarige Belgische merrie Azur foutloos.