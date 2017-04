Nicola Philippaerts wint finale GP Omaha, maar past voor grote finale

Nicola Philippaerts, die na een ontgoochelende tweede proef met 12 strafpunten forfait gaf voor de grote finale, kon zich met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard Harley van den Bisschop volledig focussen op de Grote Prijs over twee ronden.

Daarin nam hij het op tegen 13 andere combinaties. De meeste ruiters, onder wie Gregory Wathelet, spaarden zich voor de grote finale zondagavond.

Na de eerste ronde was Philippaerts met drie andere combinaties foutloos. En ook in de tweede ronde kon hij de nul op het scorebord houden en met een tijd van 38'65 was hij ruim 1 seconde sneller dan de Italiaanse combinatie Lorenzo de Luca/Limestone Grey.