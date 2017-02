Devos verliest in laatste WB-manche zijn ticket voor de finale

Voor de laatste manche in Göteborg stond Devos op de zestiende plaats in de stand. Maar in Zweden kon hij zich met zijn 14-jarige ruin Dream of India Greenfield niet plaatsen voor de barrage. Hij sprokkelde 4 strafpunten in de eerste ronde.

Enkele ruiters die achter de Belg stonden, reden wel een foutloos parcours en sprokkelden zo voldoende punten om nog over onze landgenoot te wippen. Devos tuimelde van de 16e naar de 22e plaats. Alleen de top 18 mag naar de WB-finale in Omaha eind maart.

Daar zullen wel twee andere landgenoten in actie komen. Vice-Europees kampioen Gregory Wathelet en Nicola Philippaerts zullen België vertegenwoordigen.