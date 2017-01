Franse favoriet Franck Nivard rijdt op Bold Eagle naar de glorie in de GP d'Amerique

Met een tweede overwinning op rij doet Bold Eagle even goed als zijn vader Ready Cash, winnaar in 2011 en 2012. In 2013 was Ready Cash topfavoriet voor een derde zege, maar werd hij gediskwalificeerd toen hij in galop ging.

Ready Cash werd destijds eveneens gemengd door Franck Nivard. Met ook nog een overwinning met Meaulnes du Corta in 2009 staat de naam van de 37-jarige Fransman nu vijf keer op de erelijst.