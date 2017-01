Duitser Weinberg volgt Demeersman op als coach Belgische jumpingploeg

Peter Weinberg is een bekende naam in de paardensport. 25 jaar lang was hij zelf lid van de Duitse springploeg. Hij vertegenwoordigde zijn land op 40 landenwedstrijden.

Na zijn actieve carrière was hij assistent-coach van de Duitse equipe, onder Herbert Meier. Die Duitse succesformule moet Weinberg nu ook bij de Belgen uitschrijven.

"Op korte termijn zal er samen met Dirk Demeersman gewerkt worden aan een vlotte overgang van de verantwoordelijkheden", laat de Belgische Ruitersportfederatie weten. "De komende weken worden meer details over Weinbergs contract en wie zijn assistent wordt meegedeeld."