Patteet wint eerste BK jumping indoor in Mechelen

Het eerste BK indoor was het hoogtepunt op de eerste dag in Mechelen. Veertien ruiters bleven foutloos op een parcours met hindernissen tot 1,45 meter. In de barrage was Patteet met haar Belgisch Warmbloed Paard veruit de snelste.

Gregory Wathelet werd tweede, de pas 18-jarige Zoë Conter derde. Nicola Philippaerts viel net naast het podium.

"Het was een moeilijke proef. Vooral de afstand tussen de hindernissen was soms verraderlijk", zei de kersverse Belgische kampioene achteraf. "Ik weet dat Ferly een van de snelste paarden van het circuit is. Ik vond het zeker de moeite om een van mijn beste paarden in te zetten voor dit eerste BK indoor. Het is toch niet alledaags om Belgisch kampioen te worden."