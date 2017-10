Anak Verhoeven klimt voor het eerst dit jaar als beste in Wereldbeker

Verhoeven veroverde in juli goud op de Wereldspelen in Polen, maar in de Wereldbeker lukte het dit jaar nog niet. Haar laatste WB-zege dateerde van november 2016. Vorig seizoen won ze 2 WB-manches.

De Belgische raakte in China als enige tot boven en hield de Amerikaanse Shiraishi en Garnbret achter zich. De 18-jarige Sloveense is net als vorig jaar de eindwinnaar van de Wereldbeker. De slotmanche is op 11 en 12 november in Slovenië.

Bij de mannen strandde Loïc Timmermans in de halve finales, uiteindelijk goed voor een 25e plaats.