Topklimster Anak Verhoeven: "Ik ga niet voor de Spelen"

In 2020 staat muurklimmen voor het eerst op het olympisch programma. Anak Verhoeven is niet van plan om deel te nemen in Tokio. "Ik heb ervoor gekozen om niet voor de Olympische Spelen te gaan", verraste ze vanochtend in een interview op Radio 1.

"In Tokio hebben ze gekozen voor een combinatie van de 3 disciplines in het klimmen: lead, boulder en speed. Ik moet de combinatie van die disicplines wel aankunnen, maar het zou me veel energie kosten. Daarom heb ik beslist om me te blijven concentreren op mijn specialiteit: de leadcompetitie."

"Heel vreemd voor een sporter", weet Verhoeven ook, "maar ik ben blij dat ik die beslissing genomen heb."