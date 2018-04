Meest gelauwerde atlete op Olympische Winterspelen stopt

Marit Bjørgen neemt dit weekend nog deel aan het nationale kampioenschap in Alta en gooit haar kap daarna over de haag.

"Ik heb niet meer de motivatie die nodig is om mij nog een seizoen voor 100% te geven", zegt Bjørgen. "Daarom heb ik beslist om te stoppen."

De 38-jarige Bjørgen is met 15 medailles de meest gelauwerde atlete uit de geschiedenis van de Olympische Winterspelen.

In februari won ze in het Zuid-Koreaanse PyeongChang nog 5 keer eremetaal, wat haar teller dus op 15 bracht (8x goud, 4x zilver, 3x brons). "Dit was het perfecte einde van mijn olympische carrière", zegt ze.

Met die 15 plakken ging Bjørgen voorbij haar landgenoot en 13-voudig medaillewinnaar Ole Einar Björndalen. Die biatlonlegende was er in PyeongChang niet bij en kondigde deze week op zijn beurt ook al zijn afscheid aan.

Bjørgen beschikt overigens ook over het recordaantal van 18 wereldtitels en stond 184 keer op het podium van een Wereldbeker-wedstrijd, waarvan 114 keer op de hoogste trede. Vier keer stak ze de Wereldbeker op zak.