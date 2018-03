21-jarig supertalent Klaebo verovert algemene wereldbeker als jongste ooit

Johannes Klaebo werd ook al de jongste olympische kampioen in PyeongChang. Johannes Klaebo werd ook al de jongste olympische kampioen in PyeongChang.

De Noor Johannes Klaebo is op zijn 21e de jongste eindwinnaar van de algemene wereldbeker. In de laatste WB-race van het jaar had hij genoeg aan een 25e plaats in de 15 km achtervolging in Falun, in Zweden. Klaebo hield de Zwitserse veteraan Dario Cologna achter zich.