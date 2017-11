Levenslang geschorste langlaufers mogen toch aan wereldbekers deelnemen: "Een schande"

Het is toch niet mogelijk dat atleten die voor de Spelen geschorst zijn, wel aan de Wereldbeker mogen deelnemen?

Het is toch niet mogelijk dat atleten die voor de Spelen geschorst zijn, wel aan de Wereldbeker mogen deelnemen?

"We wachten nog op de motivatie en gedetailleerde bewijslast van de Disciplinaire Commissie van het IOC. Zolang we die niet hebben, kunnen we geen actie ondernemen", verklaart de Internationale Skifederatie (FIS).

Aleksander Legkov, Maksim Vilegzjanin, Jevgeni Belov, Aleksej Petoechov, Jevgenia Sjapovalova en Joelia Ivanova werden gestraft na een onderzoek van de Oswald-commissie op basis van de conclusies van de Canadese onderzoeker Richard McLaren over dopinggebruik in Rusland.

Legkov, die onder andere een gouden medaille won op de Olympische Spelen van 2014, is niet van plan zijn medaille zomaar in te leveren. De Rus ging al in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS), net als Belov.

Op een warm welkom hoeven de Russen niet te rekenen. De Duitser Andreas Katz kan het amper geloven: "Het is toch niet mogelijk dat atleten die voor de Spelen geschorst zijn, wel aan de Wereldbeker mogen deelnemen?" "Dit is een schande", oordeelt zijn collega Alex Harvey.

Begin december neemt het IOC een beslissing over de deelname van Rusland aan de Winterspelen in Pyeongchang. Het Uitvoerend Comité zal die beslissing nemen op basis van de bevindingen van een onderzoekscommissie onder leiding van voormalig Zwitsers president Samuel Schmidt.