Nog zwaardere schorsing voor lippenbalsem: Noorse langlaufster mist Spelen

De Noorse langlaufster Therese Johaug werd tijdens een onaangekondigde controle in september betrapt op sporen van clostebol, een anabole steroïde. Die stof zat in een lippenbalsem die ze van haar teamarts gekregen had.

Ze pleitte onschuldig, maar werd door de Noorse federatie wel voor 13 maanden geschorst. In november zou ze de competitie kunnen hervatten.

De Internationale skifederatie vond die straf echter te licht en vroeg een langere schorsing aan het TAS. Die verlengde de schorsing nu tot 18 maanden. De langlaufvedette mist dus ook zeker de Winterspelen.

Volgens het TAS zat de stof inderdaad in de lippenbalsem, maar had de atlete de verpakking zelfs niet vluchtig bekeken. Het product stond tussen de lijst met ingrediënten en er stond bovendien expliciet een dopingwaarschuwing op.

De 28-jarige Johaug heeft zeven wereldtitels op haar naam staan en werd in 2010 ook olympisch kampioen met de Noorse aflossingsploeg.