Noorse langlaufvedette is dertien maanden geschorst

De 28-jarige Johaug heeft zeven wereldtitels op haar naam staan en werd in 2010 ook olympisch kampioen met de Noorse aflossingsploeg. De langlaufster is een ster in haar land, maar in september werd haar imago besmeurd na een positieve dopingtest.

Johaug beweerde zelf onschuldig te zijn en zei dat het verboden product in de zonnecrème zat die ze gebruikte om haar lippen te beschermen. Ze had die lippenbalsem van haar teamarts gekregen.

Toch legde het Noorse Arbitragehof voor de Sport haar een schorsing van dertien maanden op. Ze stond al preventief aan de kant sinds oktober vorig jaar en kan de competitie dus in principe in november hernemen. Ze kan dus ook nog deelnemen aan de Winterspelen in 2018.