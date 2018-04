Kunstschaatser Chan (27) stopt: "Ik heb mijn dromen gerealiseerd"

Chan pakte in PyeongChang eindelijk goud. Chan pakte in PyeongChang eindelijk goud.

Het hing al langer in de lucht, maar kunstschaatser Patrick Chan heeft nu ook officieel zijn afscheid aangekondigd. De 27-jarige Canadees is in eigen land een sportheld. "Ik hoop dat ik veel jongeren heb geïnspireerd."