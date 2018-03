Loena Hendrickx plaatst zich met persoonlijk record voor vrije kür op WK

Loena Hendrickx is de enige landgenoot die in actie komt op het WK kunstschaatsen in Milaan (Italië). In de korte kür zette ze een ijzersterke prestatie neer. Ze kreeg voor haar kür een score van 64,07 punten (35,41 voor techniek en 28,66 voor artistiek). Dat is meteen een nieuw persoonlijk record. Haar vorige beste prestatie was 57,54 punten, op het WK vorig jaar, waar ze uiteindelijk 15e werd.

Met die score staat Hendrickx na de korte kür op de 10e plaats. Van de 37 deelneemsters stoten de beste 24 door naar de vrije kür, die vrijdag op het programma staat.