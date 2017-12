Belgische kunstschaatser voor Duitsland op weg naar Spelen: "Ongelooflijk parcours"

Waarop mikt Blommaert op de Spelen? "De ambitie is om in de finale te raken. Er mogen 20 paren aan de start staan, de beste 16 gaan naar de finale. Als je ziet welke paren gevochten hebben voor die beste 20, zou een finaleplaats toch al een mooi resultaat zijn."

Blommaert is dan wel een Belg, maar hij zal aantreden voor Duitsland. "Ik wist van in het begin dat mijn discipline in België niet mogelijk is. Daarom ben ik ook verhuisd in 2011. Het was van in het begin duidelijk dat ik voor Duitsland zou starten. Mijn partner is ook van hier."

"Ik heb veel ervaring kunnen opdoen als soloschaatser in België, maar mijn goede resultaten heb ik toch neergezet als paarrijder. Voor mij is het niet meer dan normaal dat ik voor Duitsland naar de Spelen ga. Ik vind het mooi dat ik mijn droom kan waarmaken, maar vind het ook leuk dat er belangstelling is vanuit België, want ik ben toch nog altijd Belg."