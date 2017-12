Jorik Hendrickx: "Zonder die eetfestijnen was Loena nooit op de Spelen geraakt"

"Loena is met eigen middelen tot op het EK en WK moeten geraken. We spreken hier over tienduizenden euro's per jaar. We moeten dus wel aan crowdfunding doen en eetfestijnen of bingoavonden organiseren om rond te komen."

Zo komt het dat Loena komende week in Boedapest aan de Santa Claus Cup deelneemt, maar zaterdagochtend wel het eerste vliegtuig neemt om op tijd te zijn voor het jaarlijkse eetfestijn van de familie Hendrickx.

"Je kunt dat wel grappig vinden, zo'n eetfestijn, maar als we dat niet doen, had Loena niet op de Spelen kunnen geraken. Ik kan wel klagen: er is geen geld, er zijn geen sponsors. Maar ik onderneem dan liever zelf actie. Dat heeft me sterker en strijdvaardiger gemaakt."