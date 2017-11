Zieke Hendrickx mist Grand Prix in Lake Placid: "Je suis malade"

Jorik Hendrickx is wel al zeker van een ticket voor de Winterspelen. Jorik Hendrickx is wel al zeker van een ticket voor de Winterspelen.

Jorik Hendrickx moet passen voor Skate America, de Grand Prix kunstschaatsen in Lake Placid (VS). Onze landgenoot is ziek en is niet fit genoeg om vrijdag zijn korte kür af te werken. "Het was een moeilijke beslissing om te nemen", zegt Hendrickx op Instagram.