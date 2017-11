Hendrickx: "Ik krijg nu een hogere waardering op de elementen die ik al kon"

"Het moest ook wel", zegt Jorik Hendrickx over zijn uitstekende resultaten. "Op het kwalificatietoernooi in Duitsland was het erop of eronder." Hendrickx won die Nebelhorn Trophy en plaatste zich voor de Winterspelen.

"Ik was heel goed voorbereid op de wedstrijd in Duitsland. Het geeft een goed gevoel als je dan twee knalprestaties kan neerzetten. Ik had wel vertrouwen geput uit de resultaten van vorig seizoen en in de zomermaanden heb ik goed kunnen doseren."

"Ik krijg nu een hogere waardering op de elementen die ik al kon. Ik toon dat ik heel goed schaats met de inhoud die ik al heb. Ik moet daar op focussen: zo goed mogelijk schaatsen en dan komt de waardering van de jury er ook", zegt de 25-jarige Hendrickx.

"In deze sport is 25 jaar niet enorm jong. Kunstschaatsen wordt gedomineerd door 18- en 19-jarigen. Het is een andere generatie, die is opgegroeid met viervoudige sprongen."