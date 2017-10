"Wij krijgen in de Belgische pers veel te weinig aandacht"

Hendrickx schrijft de frustratie grotendeels van zich af in een tweet. "Toen ik thuis kwam van het toernooi dat ik won, bladerde ik door de kranten die mijn fiere moeder in huis had gehaald. Ik was nieuwsgierig naar wat de pers te melden had over mijn olympische kwalificatie."

"Met verbazing moest ik echter constateren dat van alle kranten slechts één krant (HLN) een artikel had geplaatst, vergezeld van een foto. Bij alle andere kanten moest ik 2 keer van voren naar achteren en van achteren naar voren bladeren om soms een summiere opmerking ergens in de kantlijn te vinden, triest."

"Toch teleurstellend dat in een mooi land als België zo weinig erkenning is voor zo'n sportieve prestatie en het resultaat van jaren afzien, ontzien, hard trainen, pijn verbijten en doorzetten om de Belgische eer te mogen verdedigen op het olympische toneel."

"Waar ze in onze buurlanden zo blij en fier zijn op hun olympische sporters zijn we in België nog geen persbericht waard, zo lijkt het. Zou iets meer erkenning/waardering niet op zijn plaats zijn of mogen Belgen niet fier zijn op hun atleten?"