Kunstschaatser Jorik Hendrickx: "Het is erop of eronder"

In april van dit jaar stelde Jorik Hendrickx teleur op het WK in Helsinki. Zijn 21e plaats was niet voldoende voor een ticket voor de Winterspelen. Deze week worden in Oberstdorf op de Nebelhorn Trophy nog zes tickets verdeeld.

"Ik moet het daar wel doen, het is erop of eronder. Ik moet gewoon zien dat ik geconcentreerd blijf", zegt Hendrickx. "Ik zie het zeker zitten." In Duitsland neemt onze landgenoot het op tegen 25 concurrenten.

Hendrickx, die 16e werd op de Winterspelen van Sotsji in 2014, had geen vlekkeloze voorbereiding. Na het WK verzwikte hij zijn enkel op training en moest hij even in het gips. Hij hoopt dat hij zijn viervoudige sprong voldoende onder de knie heeft.