The final results of ladies short program! 1 Medvedeva RUS 79.01 2 Osmond CAN 75.98 3 Daleman CAN 72.19 #helsinki2017 #WorldFigure pic.twitter.com/Qv0XB8GHpw

Loena Hendrickx naar vrije kür De korte kür is afgelopen. De beste 24 stoten door naar. WK-debutante Loena Hendrickx (17e) is erbij. Vrijdag mag ze het ijs op voor de vrije kür. De Russische titelverdedigster Jevgenia Medvedeva reed met 79,01 punten de beste korte kür.

In Helsinki is vandaag het wereldkampioenschap kunstschaatsen van start gegaan. Jorik en Loena Hendrickx vertegenwoordigen ons land in de Finse hoofdstad.

