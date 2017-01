Kunstschaatser Jorik Hendrickx valt net naast podium op EK

Jorik Hendrickx verbeterde zijn eigen records op het EK. Jorik Hendrickx verbeterde zijn eigen records op het EK.

Jorik Hendrickx is vierde geworden op het EK kunstschaatsen in Ostrava. Onze landgenoot zette ook in de vrije kür een persoonlijk record neer en zo steeg hij nog een plaats in de eindstand. De titel was voor de vijfde keer op een rij voor Javier Fernandez.