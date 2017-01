Van der Perren: "Top 5 voor Jorik is mogelijk op EK, met wat meeval zelfs het podium"

Jorik Hendrickx wordt in Ostrava vergezeld door zijn 7 jaar jongere zus Loena, net als hij een groot kunstschaatstalent. "Maar ze is nog niet zo bekend bij de internationale juryleden. Dat is in haar nadeel", schat Van der Perren in.

"Loena heeft wel een heel goeie techniek. Haar pirouettes en sprongen zijn heel goed. Ze moet ergens rond de 10e plaats kunnen eindigen, misschien zelfs iets beter."