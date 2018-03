Kijk vanavond naar de finale in het korfbal tussen Boeckenberg en AKC/Luma

Boeckenberg versloeg vorige week in de halve finales enigszins verrassend Borgerhout/Groen-Wit. Die ploeg had de reguliere competitie als leider afgesloten, Boeckenberg was pas vierde. Als Boeckenberg de finale wint, is het voor de 11de keer kampioen van België. Het zou ook de 9de titel in 12 jaar zijn. De club kan rekenen op heel wat ervaren spelers en speelsters, die al een aantal finales gespeeld hebben.

AKC/Luma is de uittredende kampioen en kan dus – mits winst – zichzelf opvolgen. AKC/Luma is alleszins de succesrijkste Belgische korfbalclub: 10 keer kampioen in de zaal, 18 keer kampioen op het veld en 12 keer de beker van België gewonnen. Geen enkele club doet beter.

Boeckenberg en AKC Luma hebben op dit moment allebei 10 zaaltitels en dat zal ongetwijfeld een extra motivatie zijn om de ander weer achter zich te laten.