Kijk zaterdag naar de kruisfinales in het korfbal

De vier halve finalisten zijn de eerste vier uit de eindstand van de reguliere competitie: Borgerhout/Groen-Wit, AKC/Luma, Kwik en Boeckenberg.



Borgerhout/Groen-Wit domineerde de reguliere competitie, het won 11 van de 14 wedstrijden. Maar uitgesproken favoriet is de ploeg uit het Antwerpse district Deurne niet. Daarvoor zijn de vier halve finalisten te zeer aan elkaar gewaagd. Borgerhout/Groen-Wit werd voor het laatst zaalkampioen in 1993.



AKC/Luma is de uittredende kampioen en de club met de rijkste geschiedenis: 10 zaaltitels, 18 veldtitels en 12 bekers van België. Kwik is er voor het eerst sinds lang weer bij in de halve finales. De club uit Merksem behaalde zijn laatste zaaltitel 37 jaar geleden, in 1981. Verrassend is hun plek bij de laatste 4 niet.



De huidige kern van Kwik bestaat voornamelijk uit spelers uit de eigen jeugdopleiding en die jeugd speelde de voorbije vier jaar de zaalfinale bij de U19 en won die drie keer.



Boeckenberg ten slotte domineerde het Belgische zaalkorfbal de laatste tien jaar – het werd zeven keer kampioen – maar heeft een wisselvallig seizoen achter de rug.



De halve finales en de finale zijn live te volgen op www.sporza.be, in samenwerking met Sportbeat. Volgende week staat de finale op het programma.