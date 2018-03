Belgian Diamonds gaan opnieuw in zee met Detlef Elewaut

Detlef Elewaut ging na het WK in 2015 aan de slag bij de Nederlandse topclub PKC/SWKGroep, maar na twee seizoenen zal hij daar vertrekken. Elewaut gaat weer aan de slag bij de Belgian Diamonds.

Eddy Van Hoof, technisch directeur van de Belgische Korfbalbond (KBKB): "Met Detlef zullen we opnieuw samenwerken met iemand die erg vertrouwd is met onze werking. We kunnen nu het verhaal afmaken dat in 2015 nog niet was afgerond."

"De eerste internationale opdracht voor de Diamonds wordt het EK in het Nederlandse Leeuwarden in het najaar. In de zomer van 2019 staat het WK in Zuid-Afrika op het menu en de ambitie is alvast om samen te werken tot en met de Wereldspelen in de Verenigde Staten in 2021", klinkt het nog bij de KBKB.