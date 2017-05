Kwik kroont zich na 36 jaar tot kampioen in het veldkorfbal

De vrouwen en mannen van Kwik bouwen een feestje. De vrouwen en mannen van Kwik bouwen een feestje.

In een tropische warmte heeft Kwik uit Merksem zondag de Belgische titel in het veldkorfbal veroverd. In de finale ging Floriant voor de bijl met 19-14. Het is Kwiks eerste titel in 36 jaar.