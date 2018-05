Artuur Peters verovert zilver op WB kajak in Duisburg

Op papier leek Artuur Peters weinig kans te maken op een medaille, want met Rendschmidt (olympisch kampioen), Liebsher (wereldkampioen), Dostal (zilver in Rio) en Poulsen (3-voudig wereldkampioen) was het deelnemersveld in de finale impressionant.

Peters ging voorzichtig van start en kwam na een kwart van de race pas als 5e door. Maar met een tussensprint rukte hij halverwege op naar de leiding.

Peters, de op 1 na jongste deelnemer, leek op weg naar het goud, tot hij de dupe werd van een verbeten duel tussen de 2 Duitsers. Rendschmidt ging onze landgenoot op de valreep nog voorbij.