Kajakkende broer en zus Peters willen naar Tokio 2020: "We maken soms ruzie"

Maesen weet wat er daarvoor nodig is. "Volgend jaar focussen we ons niet meer op de U23. In 2017 kon dat, omdat we in een postolympisch jaar waren. Hermien en Jonathan waren ook hun laatste jaar U23 en wilden toch voor die medaille gaan. Het paste in ons programma."

"In 2018 zitten we een jaar dichter bij Tokio 2020. Het is belangrijk te leren toewerken naar die piekprestatie. Daarvoor moeten we een goeie planning doorlopen en zullen we keuzes moeten maken. Dat zal wellicht betekenen dat we de U23-kampioenschappen links laten liggen."

Hermien en Artuur zijn top bij de jeugd en de beloften. De stap naar de senioren is de moeilijkste. Zijn ze die stap nog aan het zetten of zijn ze er ergens al? Maesen: "Als je denkt dat je er al bent, is dat een grote valkuil. We zijn realistisch genoeg om te weten dat we er nog niet zijn."

"De 4 atleten hebben nog een grote groeimarge. Op het WK was duidelijk dat we nog niet bij de top 7 zijn. We hangen daar net iets achter. Dat gat moeten we dichten. Daarvoor zullen we ons de komende jaren heel veel op de details richten en vooral verstandig trainen."